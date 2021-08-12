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أغلقت الصين جزئياً ثالث أكثر الموانئ ازدحاماً في العالم بعد اكتشاف إصابة أحد العاملين هناك بفيروس كورونا.
وأعلن ميناء نينغبو تشوشان في بيان، أمس الأربعاء، نقلته وكالة "بلومبرج"، أن جميع خدمات الحاويات الداخلة والخارجة في محطة ميشان التابعة للميناء تم تعليقها بفعل تعطل في الأنظمة.
واكتشفت إدارة الميناء إصابة عامل في خدمات الحاويات بفيروس "كورونا"، ويخضع في الوقت الحالي جميع المخالطين للشخص المصاب للعزل الصحي.
وليست تلك أول مرة تغلق فيها الصين أحد الموانئ؛ بسبب فيروس "كورونا"، إذ علقت العمل في ميناء الحاويات الدولي "يانتيان" في مايو، واستمر الإغلاق لمدة شهر.
الصين تغلق جزئياً ثالث أكثر موانئ العالم ازدحاماً بسبب "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-12
أغلقت الصين جزئياً ثالث أكثر الموانئ ازدحاماً في العالم بعد اكتشاف إصابة أحد العاملين هناك بفيروس كورونا.
وأعلن ميناء نينغبو تشوشان في بيان، أمس الأربعاء، نقلته وكالة "بلومبرج"، أن جميع خدمات الحاويات الداخلة والخارجة في محطة ميشان التابعة للميناء تم تعليقها بفعل تعطل في الأنظمة.
واكتشفت إدارة الميناء إصابة عامل في خدمات الحاويات بفيروس "كورونا"، ويخضع في الوقت الحالي جميع المخالطين للشخص المصاب للعزل الصحي.
وليست تلك أول مرة تغلق فيها الصين أحد الموانئ؛ بسبب فيروس "كورونا"، إذ علقت العمل في ميناء الحاويات الدولي "يانتيان" في مايو، واستمر الإغلاق لمدة شهر.
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
02:38 PM
أعلنت جميع خدمات الحاويات الداخلة والخارجة في محطة ميشان علقت
أغلقت الصين جزئياً ثالث أكثر الموانئ ازدحاماً في العالم بعد اكتشاف إصابة أحد العاملين هناك بفيروس كورونا.
وأعلن ميناء نينغبو تشوشان في بيان، أمس الأربعاء، نقلته وكالة "بلومبرج"، أن جميع خدمات الحاويات الداخلة والخارجة في محطة ميشان التابعة للميناء تم تعليقها بفعل تعطل في الأنظمة.
واكتشفت إدارة الميناء إصابة عامل في خدمات الحاويات بفيروس "كورونا"، ويخضع في الوقت الحالي جميع المخالطين للشخص المصاب للعزل الصحي.
وليست تلك أول مرة تغلق فيها الصين أحد الموانئ؛ بسبب فيروس "كورونا"، إذ علقت العمل في ميناء الحاويات الدولي "يانتيان" في مايو، واستمر الإغلاق لمدة شهر.
، الصين تغلق جزئياً ثالث أكثر موانئ العالم ازدحاماً بسبب "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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