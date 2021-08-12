، فواكه الصيف كلها فوائد.. كيف يحميك العنب من أخطر الأمراض ،

محمد بن مسعود - الدمام - أيهما أفضل: العنب الأخضر أم الأحمر؟

يشتهر فصل الصيف بمجموعة متنوعة من الفواكه التي تتميز بمذاقها اللذيذ بجانب احتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، ومنها: العنب، المانجو، البطيخ، الخوخ، المشمش، الكرز، الأناناس، الكانتلوب، التين، الجوافة.

وعلى الرغم من القيمة الغذائية المرتفعة لهذه الفواكه الصيفية؛ فإن لها أيضًا فوائد صحية تقي من العديد من الأمراض خاصة أمراض القلب والسرطان.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، يوضح أستاذ التغذية والعميد السابق لكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان أشرف عبدالعزيز، أن فاكهة العنب من أفضل فواكه فصل الصيف؛ حيث إنه يمد الجسم بالطاقة ويعزز الجهاز المناعي لاحتوائه على فيتامين سي الذي يساعد الجسم على مكافحة الفيروسات والبكتيريا.

العنب الأحمر أكثر فائدة

ويوضح خبير التغذية أن العنب فاكهة مرطبة تُحقق نسبة مرتفعة من السوائل بفصل الصيف؛ حيث إن الجسم يفقد نسبة مرتفعة من السوائل نتيجة العرق، ويحتاج إلى تعويض هذه الكمية من السوائل بتناول العنب الذي يحتوي أكثر من 95% من مكوناته على سوائل وسكر وفيتامينات وأملاح معدنية ومركبات فعالة.

ويلفت "خبير التغذية": قمنا بإعداد دراسات حول فائدة بذور العنب أيضًا، واتضح أنه يفضل تناول العنب ببذوره، ويفضل تناول العنب الأحمر عن الأخضر لكثرة فوائده، وتَبين من خلال الدراسات أيضًا أن ضروس الإنسان هي الوحيدة القادرة على كسر بذور العنب أفضل من أي وسيلة صناعية أخرى.

الوقاية من أمراض القلب والسرطان

وأضاف عبدالعزيز: "بجانب أن العنب يقي من أمراض القلب والسرطان؛ فهو يخفض ضغط الدم المرتفع، ويقلل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، كما أنه يحسّن من تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى المخ؛ مما يساعد على تقوية الذاكرة وتقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر".

وينصح الدكتور عبدالعزيز بأهمية تناول العنب للأطفال بالتناوب، لأن الطفل مفرط الحركة وبالتالي فهو في مرحلة نمو سريعة؛ لذا يفضل أن يتناول العنب على فترات مختلفة، كما ينصح مريض السكر بتناول كميات ضئيلة منه كي يتجنب ارتفاع السكر.