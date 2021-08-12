وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي مسجدين في منطقة الرياض ومسجد واحد بمنطقة القصيم.

شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في منطقتي الرياض والقصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

محمد يوسف

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