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سفارة المملكة تحذر رعاياها من الظروف المناخية والزلازل في الفلبين

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الرياض - علي القحطاني - مانيلا (صدى):

نبهت سفارة المملكة لدى الفلبين المواطنين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، بسبب الظروف المناخية والزلازل التي تشهدها البلاد حاليًا.

وقالت السفارة "نظرًا لما تشهده جمهورية الفلبين حاليًا من ظروف مناخية وزلازل، تأمل السفارة من المواطنين الكرام الموجودين في جمهورية الفلبين، اتخاذ الحيطة والحذر».

وأضافت السفارة أنه في حال وجود طارئ يجب التواصل مع السفارة على الأرقام التالية: هاتف السفارة (0063288564444) هاتف شؤون السعوديين (00639188073636 – 00639178946464).

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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