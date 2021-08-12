شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة تحذر رعاياها من الظروف المناخية والزلازل في الفلبين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مانيلا (صدى):

نبهت سفارة المملكة لدى الفلبين المواطنين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، بسبب الظروف المناخية والزلازل التي تشهدها البلاد حاليًا.

وقالت السفارة "نظرًا لما تشهده جمهورية الفلبين حاليًا من ظروف مناخية وزلازل، تأمل السفارة من المواطنين الكرام الموجودين في جمهورية الفلبين، اتخاذ الحيطة والحذر».

وأضافت السفارة أنه في حال وجود طارئ يجب التواصل مع السفارة على الأرقام التالية: هاتف السفارة (0063288564444) هاتف شؤون السعوديين (00639188073636 – 00639178946464).