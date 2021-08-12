شكرا لمتابعة خبر عن رصد 517 شهادة محاسبية مزورة وإحالة حامليها إلى النيابة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، عن رصد 517 شهادة محاسبة مزورة، و191 شهادة غير معترف بها.

وجاء ذلك من بين أكثر من 72 ألف شهادة تم تقديمها للهيئة، حيث تمت إحالة أصحاب الشهادات المزورة إلى النيابة العامة.

وذكرت الهيئة في تقرير أصدرته مؤخراً، إنه تم رصد تلك الشهادات خلال الفترة (2017 - 2020م).

وأضافت الهيئة، أن عدد المحاسبين القانونيين المرخصين ارتفع بنسبة 98%، ليصل عددهم إلى 436 محاسباً مرخصا، إلى جانب ارتفاع عضوية الهيئة ليصل أعضاؤها إلى أكثر من 99 ألف عضو.

وأشارت إلى أن عدد الأعضاء الأساسيين بلغ 725 عضوا، فيما تجاوزت عضوية المنتسبين أكثر من 25 ألفاً، إلى جانب منح العضوية لـ4900 طالب منذ إتاحة تسجيل "عضوية طالب" في عام 2018.