شكرا لمتابعة خبر عن المدير العام للتدريب التقني بتبوك يكرم عميدة الكلية التقنية بتبوك سابقاً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

كرم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري الاستاذه هيفاء الصقر عميدة الكلية التقنية بتبوك سابقا على ماقدمته من جهود خلال فترة تكليفها.

من جانبها، أعربت الصقر عن بالغ شكرها وامتنانها لمدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك على هذا التكريم ، كما شكرت زملائها وزميلاتها في العمل على حسن المعاملة وتقديم العون لها خلال فترة عملها.