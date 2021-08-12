شكرا لمتابعة خبر عن أمير تبوك يستقبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي .

واستمع سموه خلال اللقاء لشرح من الدكتور الغامدي عن الوضع الصحي في المنطقة بشكل عام، و الدور الوقائي والتوعوي والرقابي للشؤون الصحية ومتابعتها لتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية في مختلف القطاعات، تزامنًا مع قرار إلزامية التحصين. واطلع الأمير فهد بن سلطان على تقرير عن الأعمال المشتركة مع القطاعات المعنية في نشر التوعية الصحية لشرائح المجتمع كافة والتنسيق المشترك مع قطاع التعليم استعداداً للموسم الدراسي المقبل بما يحقق عودة آمنة للطلاب والطالبات.

ونوه سموه بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظمها الله - , للقطاع الصحي والرعاية الشاملة خلال جائحة كورونا لجميع المواطنين والمقيمين . مشيداً سموه بجهود وزارة الصحة بمتابعة معالي وزير الصحة والقائمين على المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة , مؤكداً سموه بأهمية التقيد والالتزام بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية, مهيباً بالجميع بالمبادرة بأخذ اللقاحات للحفاظ على صحتهم، والإسهام في حماية الصحة العامة للمجتمع من جانبه أعرب الدكتور الغامدي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على ما تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة من دعم واهتمام من سموه, .