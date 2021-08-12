مكافحة التستر: مهلة تصحيح النشاط التجاري تنتهي بعد 11 يومًا

الرياض - محمد عبدالله - دعا البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، اليوم الخميس، إلى تقديم طلب تصحيح النشاط التجاري قبل انتهاء المهلة المحددة لمخالفي نظام مكافحة التستر، بعد 11 يومًا من الآن.

وطالب البرنامج –عبر تويتر- بالمبادرة والتقديم على طلب الإعفاء من العقوبات وتصحيح أوضاع النشاط التجاري قبل انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع في 23 أغسطس 2021م.

وأشار إلى انه يتم تقديم طلبات التصحيح من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

وكان البرنامج أوضح في وقت سابق، أن المهلة المتاحة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم النظامية، من بعد إبلاغ صاحب الطلب بقبول طلبه، هي 90 يومًا.

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