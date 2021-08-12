وزارة الصحة: إعطاء 31 مليون جرعة من لقاحات كورونا بالسعودية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أنه تم إعطاء 31 مليون جرعة من لقاحات كورونا بالسعودية، حتى الآن.

وقدمت وزارة الصحة، أكثر من ( 30.9) مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا منذ بدء حملة التطعيم وحتى اليوم الخميس، وفقًا للإخبارية

وأتمت وزارة الصحة تحصين أكثر من 10 ملايين شخص بجرعتين من لقاح كورونا في المملكة.

كانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الأربعاء، عن تسجيل 751 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 9 حالات وفاة جديدة، و1389 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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