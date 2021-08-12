تنويه من التأمينات حول «تأخير الاشتراكات».. ومزايا السداد بالوقت المحدَّد

الرياض - محمد عبدالله - طالبات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أصحاب الأعمال، بضرورة سداد الاشتراكات في الوقت المحدد، وذلك لتجنب الوقوع في غرامات تأخير.

وقال الحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية على موقع «تويتر»: «عزيزي صاحب العمل التزامك بسداد الاشتراكات في الوقت المحدد يسهم في الاستفادة من الخدمات والمنافع التأمينية ويجنبك الوقوع في غرامات التأخير».

وأوضحت أن هناك 4 قنوات لسداد الاشتراكات؛ حيث جاءت كالآتي:

أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي.

الهاتف المصرفي.

الإنترنت المصرفي.

فروع البنك.

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