الأحوال المدنية توضِّح الإجراءات المطلوبة عند فقد بطاقة الهوية الوطنية

الرياض - محمد عبدالله - جددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، التذكير بالإجراءات الواجب اتخاذها عند فقد بطاقة الهوية الوطنية، والتي تشمل إجراءين هما: الإبلاغ عن الفقد في (أبشر)، ثم حجز موعد لاستخراج بدل فاقد.

وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للأحوال المدنية –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص: «نأمل منك الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عن طريق (أبشر)، وحجز موعد بدل فاقد للهوية الوطنية».

وقال المواطن في استفساره: «بطاقتي ضاعت، هل يلزمني رفع بلاغ، أم -فقط- حجز موعد عن طريق (أبشر) بدل فاقد ؟

وأشارت الأحوال المدنية، أنه حسب تعليمات وزارة الداخلية لا يمكن الدخول إلى مقرات الأحوال المدينة إلا للمحصن من كورونا وإبراز تطبيق (توكلنا).

اقرأ أيضا:

«الأحوال المدنية» توضح إجراءات تغيير المهنة ببطاقة الهوية