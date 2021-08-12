السفارة السعودية بالفلبين تحذِّر رعايا المملكة من زلازل وأجواء مناخية

الرياض - محمد عبدالله - وجهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الفلبين، تنبيهًا للمواطنين، بأخذ الحيطة والحذر، بسبب الظروف المناخية والزلازل التي تشهدها البلاد حاليًا، وقالت السفارة –عبر تويتر- إنه «نظرًا لما تشهده جمهورية الفلبين حاليًا من ظروف مناخية وزلازل، تأمل السفارة من المواطنين الكرام الموجودين في جمهورية الفلبين، اتخاذ الحيطة والحذر».

وتابعت السفارة السعودية أنه في حال وجود طارئ يجب التواصل مع السفارة على الأرقام التالية: هاتف السفارة (0063288564444) هاتف شؤون السعوديين (00639188073636 – 00639178946464).

من جهة أخرى، التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين، هشام بن سلطان القحطاني، مع نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل، د. عبدالله بن ناصر ابوثنين، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتناول اللقاء عددا من المواضيع العمالية بين الوزارة وجمهورية الفلبين بما يخدم الوطن والمواطن، كما تطرق اللقاء إلى مبادرات الوزارة في تحسين سوق العمل والجهود المبذولة للتعاون المستمر بين منسوبي الوزارة والسفارة وتقديم الدعم المتبادل ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

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