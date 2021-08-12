الصحة تجدِّد التذكير بأعراض جانبية للقاح كورونا.. وتوجِّه نصيحة

الرياض - محمد عبدالله - جددت وزارة الصحة، التذكير بالأعراض الجانبية للقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، عن الأعراض المصاحبة للتطعيم، مشيرة إلى ضرورة التواصل مع الوزارة لتقديم الاستشارات اللازمة عبر الرقم المجاني ٩٣٧.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة «937» عبر موقع «تويتر»: «بشكل عام الأعراض الجانبية الشائع ظهورها بعد تلقي اللقاح: الشعور بالتعب والصداع، ألم في موضع الحقن، آلام في العضلات والشعور بالتوعك، ارتفاع درجة الحرارة ورعشة بالجسم، ويمكن تناول مسكن للألم مثل باراسيتامول عند اللزوم بالجرعة المناسبة».

وأضاف: «ولمعرفة تفاصيل الحالة وتقديم الاستشارة والإفادة بشكل كافٍ يرجى التواصل معنا عبر الرقم المجاني ٩٣٧ - استشارات طبية تحويلة رقم ٤».

وتابع: «حسب التوصيات الحالية فإنه ينبغي حصول المتعافين من كورونا على جرعتين من لقاح كورونا ويمكن الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح بعد مضي ثلاثة أسابيع على الأقل من أخذ الجرعة الأولى، كما أن الحصول على الجرعة الثانية يرفع الحماية من الإصابة الشديدة لمتحورات الفيروس».

وواصل: «بشكل عام يتم تأجيل موعد اللقاح لمن يعاني من ارتفاع درجة الحرارة (38.5 أو أعلى)، كما ينبغي إخبار الطبيب في مقر تلقي اللقاح عند الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي اللقاح».

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