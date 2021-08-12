السيطرة على أسد مقيد في حي سكني بالرياض

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم، السيطرة على أسد في أحد أحياء مدينة الرياض بمشاركة الدوريات الأمنية والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

حيث صرح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي رائد المالكي أن القوات الخاصة باشرت بلاغًا ورد للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) عن وجود أحد الحيوانات المفترسة (أسد) مقيد بعمود في حي سكني بمدينة الرياض، وبمباشرة البلاغ تم التعامل معه لتحييد خطره عن سكان الحي بمشاركة الدوريات الأمنية والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وأكد الرائد المالكي أن العمل يجري لمعرفة من قام بذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.