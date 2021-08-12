السفارة في الفلبين تحذر من الزلازل

حذرت السفارة السعودية في الفلبين المواطنين من الظروف المناخية والزلازل التي تشهدها الجمهورية. وقالت السفارة «أنه نظراً لما تشهده جمهورية الفلبين حاليا من ظروف مناخية وزلازل ، نأمل من المواطنين المتواجدين في الفلبين اتخاذ الحيطة والحذر وفي حالة وجود طارئ التواصل مع السفارة».



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