شكرا لقرائتكم مصلى لترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة في المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12 مصلى لترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة في المسجد الحرام ضمن جهود الرئاسة لتوفير أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام متابعات الخليج 365 - واس خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مصلى توسعة الملك فهد بالدور الأول أمام جسر 64 لترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية ومصلى الدور الأول أمام جسر أجياد للمصلين من جميع الفئات . جهود رئاسة الحرمين: ويأتي ذلك ضمن جهود الرئاسة لتوفير أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

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