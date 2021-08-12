سعود الطبية تنهي معاناة مريض من مضاعفات عملية تكميم المعدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أنهت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز جراحات البدانة والأمراض الاستقلابية معاناة مريض عانى من مضاعفات عملية تكميم للمعدة قام بإجرائها خارج المملكة وكان يشكو من الاستفراغ المستمر وتسريب أدى إلى تجمع الصديد وعدم الارتياح في الأكل والشرب مما نتج عنه الضعف العام والوهن الشديد والاكتئاب.

التصاقات وفتق:

وأوضح استشاري ومدير مركز جراحة السمنة والأمراض الاستقلابية إبراهيم العنزي أنه بعد فحص المريض وإجراء التحاليل اللازمة مع الفريق الطبي تبين وجود عدد من الالتصاقات في تجويف البطن وفتق كبير جدًا وسريان المعدة في التجويف الصدري والتواء باقي المعدة.

إعادة هيكلة المعدة:

وأضاف قائلًا: أعيدت هيكلة المعدة للشكل الطبيعي وفك التوائها وإصلاح الحجاب الحاجز وإزالة جميع الالتصاقات، وتكللت العملية ولله الحمد بالنجاح.

وأكد د.العنزي بأن المريض فقد أعراض الغثيان والقيء المتكرر وأصبح يستطيع شرب السوائل الشفافة والكاملة وقد تماثل للشفاء.

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