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احتاج القعود "الفال" لمالكه حمد بن علي المري 4:35.373 دقيقة لخطف أفضل توقيت والفوز بنوماس الشوط الرابع في الفترة الصباحية من منافسات اليوم الخامس لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، حيث تضمنت الفترة الصباحية 16 شوطاً مخصصة لسن الحقائق (بكار – قعدان) على مسافة 3 كلم.
وجاءت نتائج الفائزين بالمركز الأول في الـ 16 شوطاً على النحو التالي: "رسمية" لفهبد بن راشد المري، "راهي" لمظفر محمد العامري، "راهية" لحمد علي المري، "الشاهينية" لمحمد بن صالح اليامي، "شاهين" لعامر بن راشد بن رايه المري، "المتحدة" لحمد بن علي المري، "شعوان" لهجن السيلية، "الظبي" لعوض صالح آل رزق، "السعودي" لسعيد بن صالح الجربوعي، "الوطن" لعاطف بن عطية القرشي، "مرعب" لهادي بن صالح اليامي، "هقوى" لحمد بن محمد آل صافية المري، "أرجينت" لفهيد بن محمد المري، "شموخ" لعاطف بن عطية القرشي، "المبدي" لعاطف بن عطية القرشي.
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 12:39 PM
خامس أيام مهرجان ولي العهد للهجن 3القعود "الفال" يخطف نجومية الفترة الصبـاحية
احتاج القعود "الفال" لمالكه حمد بن علي المري 4:35.373 دقيقة لخطف أفضل توقيت والفوز بنوماس الشوط الرابع في الفترة الصباحية من منافسات اليوم الخامس لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، حيث تضمنت الفترة الصباحية 16 شوطاً مخصصة لسن الحقائق (بكار – قعدان) على مسافة 3 كلم.
وجاءت نتائج الفائزين بالمركز الأول في الـ 16 شوطاً على النحو التالي: "رسمية" لفهبد بن راشد المري، "راهي" لمظفر محمد العامري، "راهية" لحمد علي المري، "الشاهينية" لمحمد بن صالح اليامي، "شاهين" لعامر بن راشد بن رايه المري، "المتحدة" لحمد بن علي المري، "شعوان" لهجن السيلية، "الظبي" لعوض صالح آل رزق، "السعودي" لسعيد بن صالح الجربوعي، "الوطن" لعاطف بن عطية القرشي، "مرعب" لهادي بن صالح اليامي، "هقوى" لحمد بن محمد آل صافية المري، "أرجينت" لفهيد بن محمد المري، "شموخ" لعاطف بن عطية القرشي، "المبدي" لعاطف بن عطية القرشي.
، القعود "الفال" يخطف نجومية الفترة الصبـاحية ،
المصدر : الخليج 365
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