محمد بن مسعود - الدمام - لذوي الإعاقة السمعية.. في إطار توفير أفضل الخدمات لضيوف الحرم خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مصلى توسعة الملك فهد بالدور الأول أمام جسر 64 لترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، ومصلى الدور الأول أمام جسر أجياد للمصلين من جميع الفئات. جاء ذلك ضمن جهود الرئاسة لتوفير أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام. 12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 12:32 PM لذوي الإعاقة السمعية.. في إطار توفير أفضل الخدمات لضيوف الحرم "شؤون الحرمين" تخصّص مصلى لترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة "شؤون الحرمين" تخصّص مصلى لترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مصلى توسعة الملك فهد بالدور الأول أمام جسر 64 لترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، ومصلى الدور الأول أمام جسر أجياد للمصلين من جميع الفئات. جاء ذلك ضمن جهود الرئاسة لتوفير أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام. الكلمات المفتاحية ، "شؤون الحرمين" تخصّص مصلى لترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة ،

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