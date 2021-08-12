سفارة السعودية بالفلبين تحذر المواطنين من الأجواء المناخية والزلازل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت سفارة المملكة لدى الفلبين، تنبيهًا للمواطنين، بأخذ الحيطة والحذر، بسبب الظروف المناخية والزلازل التي تشهدها البلاد حاليًا.

تنويه من السفارة:

وقالت السفارة في تغريدة لها عبر تويتر إنه نظرًا لما تشهده جمهورية الفلبين حاليًا من ظروف مناخية وزلازل، تأمل السفارة من المواطنين الكرام الموجودين في جمهورية الفلبين، اتخاذ الحيطة والحذر.

أرقام للتواصل:

وتابعت أنه في حال وجود طارئ يجب التواصل مع السفارة على الأرقام التالية: هاتف السفارة (0063288564444) هاتف شؤون السعوديين (00639188073636 – 00639178946464).

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