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شكرا لقرائتكم السديس يوافق على الهيكلة الجديدة للإشراف على الخدمات في مكتبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12
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السديس يوافق على الهيكلة الجديدة للإشراف على الخدمات في مكتبه
أوصى ببذل المزيد من الجهود في تطوير الخدمات المقدمة
متابعات الخليج 365- مكة المكرمة
وافق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على الهيكلة الجديدة للإشراف العام على الخدمات في مكتبه.
بذل المزيد من الجهد:
وأوصى ببذل المزيد من الجهود في تطوير الخدمات المقدمة في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة.
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