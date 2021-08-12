الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12

السديس يوافق على الهيكلة الجديدة للإشراف على الخدمات في مكتبه

متابعات الخليج 365- مكة المكرمة

وافق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على الهيكلة الجديدة للإشراف العام على الخدمات في مكتبه.

بذل المزيد من الجهد:

وأوصى ببذل المزيد من الجهود في تطوير الخدمات المقدمة في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة.

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