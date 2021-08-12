- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم التأمينات: سداد الاشتراكات في الوقت المحدد يجنبكم غرامات التأخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
التأمينات: سداد الاشتراكات في الوقت المحدد يجنبكم غرامات التأخير
قنوات السداد منها أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت التأمينات الاجتماعية أن التزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات في الوقت المحدد يساهم في الاستفادة من الخدمات والمنافع التأمينية ويجنبه الوقوع في غرامات التأخير.
قنوات السداد:
وأوضحت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، أن قنوات السداد هي أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي، والهاتف المصرفي، وكذلك الإنترنت المصرفي وفروع البنوك.
نظام العمل المرن:
في سياق متصل، لفتت التأمينات إلى أنه يتم تسجيل العامل بنظام العمل المرن كمشترك تلقائياً بعد تسجيله في منصة مرن وعند إكمال المدة اللازمة.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار