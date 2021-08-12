التأمينات: سداد الاشتراكات في الوقت المحدد يجنبكم غرامات التأخير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت التأمينات الاجتماعية أن التزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات في الوقت المحدد يساهم في الاستفادة من الخدمات والمنافع التأمينية ويجنبه الوقوع في غرامات التأخير.

قنوات السداد:

وأوضحت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، أن قنوات السداد هي أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي، والهاتف المصرفي، وكذلك الإنترنت المصرفي وفروع البنوك.

نظام العمل المرن:

في سياق متصل، لفتت التأمينات إلى أنه يتم تسجيل العامل بنظام العمل المرن كمشترك تلقائياً بعد تسجيله في منصة مرن وعند إكمال المدة اللازمة.



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