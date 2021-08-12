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التأمينات: سداد الاشتراكات في الوقت المحدد يجنبكم غرامات التأخير

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شكرا لقرائتكم التأمينات: سداد الاشتراكات في الوقت المحدد يجنبكم غرامات التأخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12

التأمينات: سداد الاشتراكات في الوقت المحدد يجنبكم غرامات التأخير

قنوات السداد منها أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت التأمينات الاجتماعية أن التزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات في الوقت المحدد يساهم في الاستفادة من الخدمات والمنافع التأمينية ويجنبه الوقوع في غرامات التأخير.

قنوات السداد: 

وأوضحت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، أن قنوات السداد هي أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي، والهاتف المصرفي، وكذلك الإنترنت المصرفي وفروع البنوك.

نظام العمل المرن: 

في سياق متصل، لفتت التأمينات إلى أنه يتم تسجيل العامل بنظام العمل المرن كمشترك تلقائياً بعد تسجيله في منصة مرن وعند إكمال المدة اللازمة.

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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