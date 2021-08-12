التعليم تكثف جهودها لتنفيذ خطط صيانة وتأهيل المباني المدرسية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

تواصل إدارات التعليم في المناطق والمحافظات عمليات الصيانة والتشغيل للمدارس، وتأهيل وترميم وتجهيز المباني المدرسية، إلى جانب تأمين المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك استعداداً للعودة الحضورية للعام الدراسي 1443هـ بعد انقطاع نحو عامين للطلبة عن الدراسة حضورياً.

فرق ميدانية:

وبدأت الفرق الميدانية تساندها لجان الاستعداد لبداية العام الدراسي في إدارات التعليم بالزيارات الميدانية والمتابعة بشكل مستمر للأعمال المنفذة في المدارس، وذلك من خلال جولات تفقدية للتأكد من مدى جاهزيتها والوقوف على أعمال الصيانة والتكييف والنظافة فيها، وتوفير المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية من كمامات ومعقمات وأجهزة قياس الحرارة وغيرها، وتوفير التجهيزات المدرسية، بالإضافة إلى الانتهاء من ترحيل المقررات الدراسية من المستودعات المركزية في إدارات التعليم لتوزيعها على المدارس، وتشغيل أنظمة السلامة المدرسية وتوفير طفايات الحريق وأجهزة الكشف عن الدخان والإنذار، حيث تم الانتهاء من 96% من أعمال التشغيل والصيانة في المدارس والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات.

تعزيز الشراكة:

وساهمت العودة المبكرة لمنسوبي وزارة التعليم من المشرفين والإداريين في إدارات التعليم، والمكاتب، والمدارس، مطلع هذا الأسبوع في تعزيز شراكة فرق العمل بالوزارة، والإسراع في تنفيذ عمليات الصيانة والتشغيل في المدارس بكافة إدارات التعليم، ورفع جاهزية الفصول الافتراضية وفصول الطفولة المبكرة ورياض الأطفال، إلى جانب التأكد من جاهزية المرافق والتجهيزات والمستلزمات المدرسية المختلفة؛ بهدف رفع مستوى جاهزية المدارس لبدء العام الدراسي، وتهيئة بيئة مدرسية آمنة.



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