تعويض سائق بـ500 ألف درهم بسبب ندبة بالذقن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12

متابعات الخليج 365 - متابعة

رفع سائق مركبة من جنسية آسيوية، دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي التجارية، يطالب فيها شركة تأمين، بدفع مبلغ قدره 500 ألف درهم، تعويضاً عن ندبة في منطقة الذقن، خلفها له حادث مروري تعرض له.

تفاصيل القضية:

وقال شارحاً لدعواه، إنه تعرض لحادث مروري أثناء قيادته مركبة نقل خاص، مؤمن عليها لدى شركة التأمين المشكو عليها، وقد نتج عن الحادث إصابات جسدية ثابته بالتقرير الطبي، موضحاً أنه تم إحالة قائد المركبة المتسببة في الحادث إلى نيابة مرور أبوظبي، وتم إدانته بالتهم المنسوبة إليه، وتغريمه مبلغاً قدره 500 ألف درهم، بحسب البيان الإماراتية.

وقررت لجنة تسوية وحل النزاع، إلزام المشكو عليها أن تؤدي للشاكي، مبلغ 80,000 درهم، ولم يرتضِ الشاكي بهذا القرار، فطعن فيه لدى محكمة أبوظبي الابتدائية، والتي قررت ندب طبيب شرعي، والذي أودع تقريره بملف الدعوى، أشار فيه إلى أنه تخلف لدى الشاكي جراء الحادث إصابات، ونتج عنها ندبة على الذقن، ومحدودية بحركة فتح الفم، وصعوبة في المضغ، ما يشكل عاهة مستديمة، تقدر نسبة العجز الناشئة عنها 20 % من منفعة المضغ.

وقدم وكيل الشاكي مذكرة تعقيبية بطلباته آنفة الذكر، وقدم وكيل المشكو عليها مذكرة طلب رفض الدعوى بما زاد على مبلغ 170,000 درهم.

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