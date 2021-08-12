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كشفت جولات رقابية مفاجئة لأمانة منطقة الرياض، عن مجموعة من المخالفات ببعض مطاعم العاصمة، وسط غياب لتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ مما يعرض صحة المواطنين والمقيمين لأخطار التسمم.
وخلال الجولات رصدت الفرق تجاوزات في إذابة الثلج عن الدجاج المجمد وحالات التجهيز بنيران نصف الاستواء، دون الاكتراث بما قد يسببه ذلك من حالات تسمم.
وأضافت الأمانة في فيديو نشرته على حسابها بتويتر، أنه تم ضبط مجموعة من الخضراوات المكشوفة والمعرضة للتلوث، بالإضافة إلى لحوم مجهولة المصدر، وسوء في التخزين وغياب للمعايير الصحية، بجانب ضبط عدد من العمالة تفتقد أدنى اشتراطات النظافة الشخصية.
وأكدت الأمانة أنه تم رصد التجاوزات وتحرير المخالفات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، مشيرة إلى استمرار الفرق الرقابية للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم.
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 11:37 AM
تمثلت في غياب النظافة الشخصية وسوء التخزين وتم ضبط لحوم مجهولة المصدرجولات رقابية مفاجئة لـ"أمانة الرياض" تكشف عددًا من المخالفات بالمطاعم
كشفت جولات رقابية مفاجئة لأمانة منطقة الرياض، عن مجموعة من المخالفات ببعض مطاعم العاصمة، وسط غياب لتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ مما يعرض صحة المواطنين والمقيمين لأخطار التسمم.
وخلال الجولات رصدت الفرق تجاوزات في إذابة الثلج عن الدجاج المجمد وحالات التجهيز بنيران نصف الاستواء، دون الاكتراث بما قد يسببه ذلك من حالات تسمم.
وأضافت الأمانة في فيديو نشرته على حسابها بتويتر، أنه تم ضبط مجموعة من الخضراوات المكشوفة والمعرضة للتلوث، بالإضافة إلى لحوم مجهولة المصدر، وسوء في التخزين وغياب للمعايير الصحية، بجانب ضبط عدد من العمالة تفتقد أدنى اشتراطات النظافة الشخصية.
وأكدت الأمانة أنه تم رصد التجاوزات وتحرير المخالفات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، مشيرة إلى استمرار الفرق الرقابية للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم.
، جولات رقابية مفاجئة لـ"أمانة الرياض" تكشف عددًا من المخالفات بالمطاعم ،
المصدر : الخليج 365
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