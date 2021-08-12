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شهد مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة خلال الثلاثة أيام الأولى من العام الهجري الجديد 1443هـ ولادة 83 سيدة.
وأوضح المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال الدكتور عطية الزهراني أن عدد الحالات التي استقبلها المستشفى خلال الثلاثة أيام الأولى من العام الهجري الجديد 1443هـ بلغت بالتفصيل؛ 52 ولادة طبيعية، و31 ولادة بعملية قيصرية.
وأكد الزهراني لـ"الخليج 365" أن ولادة مكة يعمل بها كادر طبي وفني وإداري مؤهل ومدرب ومستعد لإتمام ما يسند إليه، إضافة إلى وجود استشاريين متخصصين في مجال طب النساء والتوليد والأطفال على مستوى المنطقة.
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 11:19 AM
بينها 52 حالة ولادة طبيعية و31 بعملية قيصريةأول 3 أيام من العام الهجري الجديد.. "ولادة مكة" يستقبل 83 مولوداً
شهد مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة خلال الثلاثة أيام الأولى من العام الهجري الجديد 1443هـ ولادة 83 سيدة.
وأوضح المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال الدكتور عطية الزهراني أن عدد الحالات التي استقبلها المستشفى خلال الثلاثة أيام الأولى من العام الهجري الجديد 1443هـ بلغت بالتفصيل؛ 52 ولادة طبيعية، و31 ولادة بعملية قيصرية.
وأكد الزهراني لـ"الخليج 365" أن ولادة مكة يعمل بها كادر طبي وفني وإداري مؤهل ومدرب ومستعد لإتمام ما يسند إليه، إضافة إلى وجود استشاريين متخصصين في مجال طب النساء والتوليد والأطفال على مستوى المنطقة.
، أول 3 أيام من العام الهجري الجديد.. "ولادة مكة" يستقبل 83 مولوداً ،
المصدر : الخليج 365
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