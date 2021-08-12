- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نفّذت وكالة البلديات، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والضبط الإداري بالعاصمة المقدسة، حملة ميدانية على السوق العشوائي بحي النكاسة بمكة المكرمة؛ وذلك في إطار جهودها لمكافحة الأسواق العشوائية والظواهر السلبية، والتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية.
وأوضحت البلدية الفرعية أن الفِرَق الرقابية التابعة لها، تكثّف نشاطها الرقابي على سوق النكاسة العشوائي؛ حيث يتم في هذا السوق تداول المواد الغذائية بصورة مخالفة، دون وجود تراخيص نظامية؛ مؤكدةً حرصها على متابعة هذه الأسواق ومراقبتها بصفة مستمرة، والحد من نشاطها؛ مشيرة إلى مصادرة وإتلاف (طن) من الخضروات المتنوعة تَظهر عليها علامات التلف وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد تم ضبطها مع عمالة مخالفة، وإتلافها في الموقع.
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 11:11 AM
ضِمن جهود "البلديات" لمكافحة الظواهر السلبية والتأكد من سلامة الأغذيةأطنان فاسدة بالآلاف.. شاهد حملة ليلية تضبط مخالفات سوق النكاسة بمكة
نفّذت وكالة البلديات، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والضبط الإداري بالعاصمة المقدسة، حملة ميدانية على السوق العشوائي بحي النكاسة بمكة المكرمة؛ وذلك في إطار جهودها لمكافحة الأسواق العشوائية والظواهر السلبية، والتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية.
وأوضحت البلدية الفرعية أن الفِرَق الرقابية التابعة لها، تكثّف نشاطها الرقابي على سوق النكاسة العشوائي؛ حيث يتم في هذا السوق تداول المواد الغذائية بصورة مخالفة، دون وجود تراخيص نظامية؛ مؤكدةً حرصها على متابعة هذه الأسواق ومراقبتها بصفة مستمرة، والحد من نشاطها؛ مشيرة إلى مصادرة وإتلاف (طن) من الخضروات المتنوعة تَظهر عليها علامات التلف وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد تم ضبطها مع عمالة مخالفة، وإتلافها في الموقع.
، أطنان فاسدة بالآلاف.. شاهد حملة ليلية تضبط مخالفات سوق النكاسة بمكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أطنان فاسدة بالآلاف.. شاهد حملة ليلية تضبط مخالفات سوق النكاسة بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.