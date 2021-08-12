، أطنان فاسدة بالآلاف.. شاهد حملة ليلية تضبط مخالفات سوق النكاسة بمكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضِمن جهود "البلديات" لمكافحة الظواهر السلبية والتأكد من سلامة الأغذية

نفّذت وكالة البلديات، ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والضبط الإداري بالعاصمة المقدسة، حملة ميدانية على السوق العشوائي بحي النكاسة بمكة المكرمة؛ وذلك في إطار جهودها لمكافحة الأسواق العشوائية والظواهر السلبية، والتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية.

وأوضحت البلدية الفرعية أن الفِرَق الرقابية التابعة لها، تكثّف نشاطها الرقابي على سوق النكاسة العشوائي؛ حيث يتم في هذا السوق تداول المواد الغذائية بصورة مخالفة، دون وجود تراخيص نظامية؛ مؤكدةً حرصها على متابعة هذه الأسواق ومراقبتها بصفة مستمرة، والحد من نشاطها؛ مشيرة إلى مصادرة وإتلاف (طن) من الخضروات المتنوعة تَظهر عليها علامات التلف وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد تم ضبطها مع عمالة مخالفة، وإتلافها في الموقع.