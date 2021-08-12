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حالة تتواصل حتى 8 مساء.. "الأرصاد" ينبّه من أمطار غزيرة على عسير

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محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 11:08 AM

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد

حالة تتواصل حتى 8 مساء.. "الأرصاد" ينبّه من أمطار غزيرة على عسير
وكالة الأنباء السعودية (واس)

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.

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المصدر : الخليج 365

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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