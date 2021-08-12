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توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند اليوم، أن تتشكل السحب الماطرة على أجزاء من مناطق #جازان #عسير #الباحة، وقد تمتد حتى مرتفعات #الطائف.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على مناطق (جازان، عسير، الباحة)، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 11:06 AM
"الأرصاد" تَوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية بهاالمسند عن طقس الخميس: سحب ماطرة بهذه المناطق
توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند اليوم، أن تتشكل السحب الماطرة على أجزاء من مناطق #جازان #عسير #الباحة، وقد تمتد حتى مرتفعات #الطائف.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على مناطق (جازان، عسير، الباحة)، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.
، المسند عن طقس الخميس: سحب ماطرة بهذه المناطق ،
المصدر : الخليج 365
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