شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تجمع شبان حول مركبة "سائحة" بعد تعرضها لحادث تصادم بحي النظيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اصطدمت مركبة يقودها متهور بمركبة أخرى لسائحة أجنبية في حي النظيم بالرياض.

وبين مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعرض السيارة التي تقودها سائحة لبعض التلفيات نتيجة التصادم ، فيما تجمع عدد من الشباب حول مركبتها.

وآثار الفيديو استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مؤكدين أن التصرف غير لائق من الشبان المتجمعين حول السائحة الأجنبية ، كما طالبوا بسرعة ضبط المتهور الذي قام بالاصطدام بمركبتها.