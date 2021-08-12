شكرا لمتابعة خبر عن افتتاح أول مدرسة لتعليم النساء القيادة في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور في جازان، اليوم الخميس عن افتتاح أول مدرسة لتعليم النساء القيادة بالمنطقة.

يأتي ذلك بعد تجهيز أقسام خاصة لمدرسة تعليم النساء القيادة بداخل إحدى مدارس تعليم القيادة التي كانت مخصصة سابقاً للرجال والواقعة على الطريق الدولي الرابط بين محافظة أبو عريش ومدينة جازان.

وتحتوي على ميادين لتدريب المهارات المرورية، حيث تم تزوديها بأجهزة محاكاة القيادة، إضافة إلى تجهيز قسم خاص باستخراج واستبدال رخص القيادة.