شكرا لمتابعة خبر عن العثور على مفقود بالقرب من حائل متوفياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ، اليوم الخميس، عن العثور على مفقود العليم من قبل أعضاء الجمعية متوفى.

وكانت جمعية عون قد تلقت بلاغا بفقدان المواطن بالقرب من ‎حائل، مشيرين إلى أن آخر اتصال له فجر اليوم الساعة 1:30 صباحاً يستقل سيارة من نوع هايلكس غمارة اللون أبيض 2014

وانطلق أعضاء الجمعية على الفور للبحث عنه، واستقبل الكنترول الميداني خبر العثور على ‎مفقود العليم من قبل أعضاء الجمعية متوفى، داعية له بالرحمة والمغفرة.