شكرا لمتابعة خبر عن العثور على مفقود بالقرب من حائل متوفياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ، اليوم الخميس، عن العثور على مفقود العليم من قبل أعضاء الجمعية متوفى.
وكانت جمعية عون قد تلقت بلاغا بفقدان المواطن بالقرب من حائل، مشيرين إلى أن آخر اتصال له فجر اليوم الساعة 1:30 صباحاً يستقل سيارة من نوع هايلكس غمارة اللون أبيض 2014
وانطلق أعضاء الجمعية على الفور للبحث عنه، واستقبل الكنترول الميداني خبر العثور على مفقود العليم من قبل أعضاء الجمعية متوفى، داعية له بالرحمة والمغفرة.