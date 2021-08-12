شكرا لمتابعة خبر عن الفائزة بمبادرة "راوي الدرعية": ثقة أهلي ومعلماتي من أوصلني للمشاركة في المسابقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

علقت غلاء التيماني الفائزة بمبادرة "راوي الدرعية" على الفوز ، مؤكدة أن ثقة أهلها وراء المشاركة في المبادرة.

وقالت غلاء التيماني "ثقة أهلي ومعلماتي من أوصلني للمشاركة في مسابقة كبيرة مثل "راوي الدرعية", كما أن صديقات المدرسة وزملائها هم الذين جعلوها تحقق هذا الفوز.

يذكر أن هيئة تطوير بوابة الدرعية بالتعاون مع وزارة التعليم اختتمت مبادرة راوي الدرعية،التي أطلقتها أواخر العام 2020م لطلاب وطالبات مرحلتي المتوسط والثانوي من التعليم العام، في حفل أقيم في حي الطريف التاريخي المسجل في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي بالدرعية، وذلك بهدف غرس المبادئ والقيم الوطنية، وتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب وإحياء واستذكار التراث العريق للدرعية.