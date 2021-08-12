شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يكشف تفاصيل طقس نهاية الأسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني،عن طقس نهاية الأسبوع.

وقال الحصيني" يوميْ الجمعة 5/ 1 والسبت 6/ 1/ 1443هـ، ارتفاعًا طفيفًا في الحرارة، يتراوح من 2 إلى 3 °C، عما سجلته اليومين الماضيين".

وأضاف: ‏"مُتوقع نهاية هذا الأسبوع -إن شاء الله- أمطارٌ متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من: (عسير، وجازان، والباحة، والإمارات، وعمان، واليمن)".

وأشار الحصيني إلى هبوب رياح على الساحل الغربي ووسط وشرق المملكة.