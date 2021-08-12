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الحصيني يكشف تفاصيل طقس نهاية الأسبوع

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني،عن طقس نهاية الأسبوع.

وقال الحصيني" يوميْ الجمعة 5/ 1 والسبت 6/ 1/ 1443هـ، ارتفاعًا طفيفًا في الحرارة، يتراوح من 2 إلى 3 °C، عما سجلته اليومين الماضيين".

وأضاف: ‏"مُتوقع نهاية هذا الأسبوع -إن شاء الله- أمطارٌ متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من: (عسير، وجازان، والباحة، والإمارات، وعمان، واليمن)".

وأشار الحصيني إلى هبوب رياح على الساحل الغربي ووسط وشرق المملكة.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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