شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شاب يحول شقة إلى مقلب قمامة بعد انتهاء عقد الإيجار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو وثقه مواطن، إهمال شاب كان يؤجر شقته، حيث ترك فيها مخلفات وبقايا أطعمة.

واستعرض المواطن الغرفة التي كان ينام فيها الشاب التي ظهرت ممتلئة بالمخلفات والزجاجات الفارغة.

وقال مالك الشقة”هذه شقة كنا مأجرينها لواحد عزابي، الواحد يسلم الشقة نظيفة لكن بعض الناس ضمائرها انعدمت”.

أضاف:” هذا منظر، هذا إنسان اللي كان عايش في هذه الغرفة وما أدري هو متعاطي أو إيش قصته أو وضعه، شوف المنظر هذا إنسان كان عايش فيها بشر”.

وتابع:”استحي إني أكلم عامل أقوله تعالى نظف الشقة؛ صراحة مصدوم وعمري ما شوفت هذا المنظر في حياتي”.