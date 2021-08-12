«الخثلان»: طاعة الأبناء للوالدين في دخول كلية معينة «غير واجبة»

الرياض - محمد عبدالله - قال الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد بن تركي الخثلان، إنه لا يلزم الابن طاعة أحد والديه في دخول كلية أو تخصص معين لا يرغبه.

وأضاف الشيخ الخثلان خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة»، أن الضابط في طاعة الوالدين، هو أن يأمر أحد الوالدين ابنه بما يكون فيه منفعة للابن وعدم مضرة له. فإذا لم يكن فيه منفعة إنما مجرد تسلط فلا تلزم طاعة الأب أو الأم.

وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إنما الطاعة في المعروف» وإجبار الابن أو الابنة على دخول كلية معينة ليس من المعروف، مشيرًا إلى ضرورة التلطف مع الوالدين والاستعانة بمن يقنعهما باختيار الابن.

اقرأ أيضا:

الشيخ الخثلان: التباعد بين المصلين بسبب كورونا «أمر مشروع»