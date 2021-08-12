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أمانة الرياض: إصدار تراخيص تجارية وبناء كل نصف دقيقة

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت خدمات الرخص في مدينة الرياض، أنه تم إصدار (4060) رخصة تجارية و(538) رخصة بناء، خلال أسبوع واحد (29 يوليو – 4 أغسطس 2021م)، بواقع رخصة كل نصف دقيقة.

وذكرت أمانة الرياض –عبر تويتر- أن أعلى ثلاث بلديات في إصدار الرخص التجارية هي: بلدية السلي (1010) رخص، وبلدية شمال الرياض (726) رخصة، وبلدية الروضة (437) رخصة.

وأضافت أن رخص البناء بلغت (538) رخصة، وأن أعلى ثلاث بلديات في الرخص هي: بلدية الروضة (179) رخصة، وبلدية العريجاء (141 ) رخصة، وبلدية شمال الرياض (140) رخصة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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