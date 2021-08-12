وزير الثقافة: تسجيل 6 أندية في منصة «هاوي» بالرياض وجدة وبلقرن

الرياض - محمد عبدالله - أعلن وزير الثقافة، الأمير بدر بن فرحان، عن تسجيل 6 أندية ثقافية ضمن أندية الهواة في بوابة (هاوي) وذلك في الرياض وجدة وبلقرن.

وقال وزير الثقافة –عبر تويتر- : «بالتوفيق للمبدعين، والفرصة متاحة لجميع المهتمين للانضمام وتأسيس أنديتهم على موقع المنصة من خلال الرابط التالي:

والأندية الستة هي: نادي عناقيد للفنون البصرية في بلقرن، ونادي مسرح الرياض بالرياض، ونادي لنقرأ معًا في الرياض، ونادي ملتقى الحكايا في الرياض، ونادي معكال للمطبوعات النادرة في الرياض، ونادي الوان في جدة.

اقرأ أيضا:

إدراج منطقة حمى الثقافية بنجران في قائمة اليونسكو للتراث العالمي