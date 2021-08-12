الحصيني: ارتفاع درجات الحرارة وأمطار متفاوتة على 3 مناطق الجمعة والسبت

الرياض - محمد عبدالله - كشف الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته بشأن الحالة المناخية المتعلقة بيومي الجمعة والسبت المقبلين، والتي أشار إلى أنها ستشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة عن اليومين الماضيين.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الحصيني: متوقع يومي الجمعة 1/5 والسبت 1443/1/6هـ ارتفاع طفيف في الحرارة يتراوح من"2" "3" °C عما سجلته اليومين الماضيين.

وأشار إلى أنه متوقع نهاية هذا الأسبوع، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من مناطق عسير وجازان والباحة، وكذلك الإمارات العربية المتحدة وعمان واليمن، كما أنه أوضح وجود احتمالية لهبوب رياح على الساحل الغربي ووسط وشرق المملكة.