أخبار السعودية.. إلغاء التباعد بالرحلات الداخلية.. وتوجيه بشأن أطفال الفئات غير النظامية

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل»أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس 2021م منها: تحديد موعد إلغاء التباعد في الرحلات الداخلية، وتوجيه من التعليم بشأن أطفال الفئات غير النظامية بالمملكة.

تأكيدًا لـ«عاجل».. إلغاء التباعد في الرحلات الداخلية والتطبيق في هذا الموعد

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه وبالتنسيق مع وزارة الصحة وبناء على طلب بعض الناقلات الجوية الوطنية؛ إمكانية استخدامها للسعة المقعدية الكاملة داخل مقصورة الطائرة للرحلات الداخلية.

«الأرصاد» عن طقس الخميس: أمطار رعدية وزخات برد على 4 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة الخميس، تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات برد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق، جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.

تعميم من «التعليم» بشأن التقاعد النظامي.. ومصادر «عاجل» تكشف التفاصيل

كشفت مصادر «عاجل»، عن أن وزارة التعليم، أصدرت تعميمًا لمنسوبيها، بشأن التقاعد النظامي، لمن بلغ التسين عامًا من مواليد 1383هـ.

مصادر «عاجل»: توجيه من التعليم بشأن أطفال الفئات غير النظامية بالمملكة

كشفت مصادر «عاجل»، عن إصدار وزارة التعليم، توجيها بشأن استقبال أطفال الفئات الموجودة في المملكة بشكل غير نظامي.

3 مدن «الأكثر تعافيًا» من كورونا خلال 24 ساعة

تصدرت 3 مدن سعودية، اليوم الأربعاء، حالات التعافي المسجلة بالمملكة خلال الـ«24» ساعة الماضية، والبالغ 1389 حالة، وسجلت الرياض 191 حالة وجدة 155، والطائف 118حالة.

5 شروط لوقف تطبيق عقوبة بعض المخالفات البلدية عند أول مخالفة

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأربعاء، وقف تطبيق عقوبة بعض المخالفات البلدية عند أول مخالفة، والتنبيه أولاً لعدم العودة إلى ارتكابها.

«الأمن البيئي» يوقف 10 مخالفين أشعلوا نارًا في غير الأماكن المخصصة

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (10) مخالفين لنظام البيئة، (8) مواطنين ومقيمان من الجنسيتين السورية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات إشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة.

«الأرصاد»: مدينة سعودية تسجل درجات حرارة تصل لـ50 لمدة 3 أيام

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع شديد في درجة الحرارة العظمى بالمنطقة الشرقية.

«الأرصاد»: 13 مدينة الأعلى حرارة في المملكة اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن 13 مدينة سجلت اليوم الأربعاء، الأعلى حرارة في المملكة.

«التأمينات الاجتماعية» توضح شروط الحصول على المعاش

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شروط الحصول على المعاش، مشيرة إلى الشروط في الحالات الاستثنائية.

«المرور» يحذر من الانشغال ولو لثوانٍ أثناء قيادة المركبات

حذَّر المرور السعودي، من عدم التركيز أو الإنشغال أثناء قيادة المركبات.

«الجوازات» تحدد شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة

حددت المديرية العامة للجوازات، شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة ردًا على استفسارات المقيمين.

البنك المركزي يحذر من «أوهام» الثراء عبر شركات الفوركس غير المرخصة

حذر البنك المركزي السعودي، من أوهام الثراء السريع التي تروجها شركات الفوركس غير المرخصة.

«الصحة» توصي باستكمال أخذ جرعتي لقاح كورونا للوقاية من المتحورات

أوصت وزارة الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس سريعة الانتشار.

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