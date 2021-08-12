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أعراض الإجهاد الحراري وطريقة علاجه
يمكن طلب المساعدة أو الاتصال على 911
متابعات الخليج 365 - الرياض
شددت وزارة الصحة على ضرورة معرفة كيفية التعامل مع الحالات التي تصاب بالإجهاد الحراري، وسرعة علاجها قبل أن تتطور الأمور.
أعراض:
وقالت الوزارة عبر حسابها بموقع تويتر، إن أعراض الإصابة بالإجهاد الحراري، منها صداع، ودوخة، وتعرق مفرط مع شحوب ورطوبة الجلد، وغثيان أو فقدان للشهية والعطش الشديد، وسرعة التنفس أو النبض، وتشنجات في عضلات القدمين واليدين، بالإضافة لارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة مئوية أو أكثر.
العلاج:
ونصحت الصحة بطلب المساعدة أو الاتصال على الطوارئ (911) في حال وجود مصاب بالإجهاد الحراري، مع إخراجه إلى منطقة باردة، وتشجيعه على شرب الماء، ووضعه مستلقيًا على ظهره، ورفع قدميه قليلا.
كما أكدت ضرورة تبريد جلد المصاب برش الماء عليه مع وضع كمادات باردة تحت الإبطين والرقبة، لافتة إلى أن ذلك سيساهم في تحسن حالته خلال 30 دقيقة.
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