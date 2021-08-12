اخبار السعوديه

أرباح سبيماكو ترتفع 13% إلى 29 مليون ريال

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم أرباح سبيماكو ترتفع 13% إلى 29 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12

أرباح سبيماكو ترتفع 13% إلى 29 مليون ريال

تراجع صافي الربح بنسبة 20.8%

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو)، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة نموا في صافي الربح بنسبة 12.7%.

وقالت الشركة في بيان على موقع السوق المالية (تداول) إن صافي الربح بلغ 29.18 مليون ريال، مقابل 25.89 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة لصافي الأثر للزيادة في الربح التشغيلي وانخفاض مصاريف الزكاة خلال الربع الثاني.

تراجع المبيعات: 

وتراجعت المبيعات بنسبة 0.44% إلى 326.68 مليون ريال، مقارنة بـ 328.14 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع إجمالي الربح بمبلغ 16.35 مليون ريال بنسبة 11% نتيجة انخفاض تكلفة الإيرادات بسبب التحسن في استغلال السعة الإنتاجية لمرافق التصنيع خلال الربع الثاني. وارتفع الربح التشغيلي بمبلغ 10 مليون ريال سعودي بنسبة 46% والذي يعزى بشكل رئيسي إلى زيادة إجمالي الربح وعكس الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية.

صافي الربح: 

وخلال النصف الأول من العام الجاري، تراجع صافي الربح بنسبة 20.8% إلى 53.63 مليون ريال، مقابل 67.73 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وجاء ذلك، نتيجة لانخفاض المبيعات بمبلغ 22 مليون ريال وإجمالي الربح بمبلغ 33 مليون ريال، ويعود سبب الانخفاض في المبيعات بشكل رئيسي إلى سحب 2 من منتجات الشركة من الأسواق المحلية وأسواق التصدير لإجراء دراسات التكافؤ الحيوي الجديدة.
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا