أرباح سبيماكو ترتفع 13% إلى 29 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو)، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة نموا في صافي الربح بنسبة 12.7%.

وقالت الشركة في بيان على موقع السوق المالية (تداول) إن صافي الربح بلغ 29.18 مليون ريال، مقابل 25.89 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة لصافي الأثر للزيادة في الربح التشغيلي وانخفاض مصاريف الزكاة خلال الربع الثاني.

تراجع المبيعات:

وتراجعت المبيعات بنسبة 0.44% إلى 326.68 مليون ريال، مقارنة بـ 328.14 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع إجمالي الربح بمبلغ 16.35 مليون ريال بنسبة 11% نتيجة انخفاض تكلفة الإيرادات بسبب التحسن في استغلال السعة الإنتاجية لمرافق التصنيع خلال الربع الثاني. وارتفع الربح التشغيلي بمبلغ 10 مليون ريال سعودي بنسبة 46% والذي يعزى بشكل رئيسي إلى زيادة إجمالي الربح وعكس الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية.

صافي الربح:

وخلال النصف الأول من العام الجاري، تراجع صافي الربح بنسبة 20.8% إلى 53.63 مليون ريال، مقابل 67.73 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وجاء ذلك، نتيجة لانخفاض المبيعات بمبلغ 22 مليون ريال وإجمالي الربح بمبلغ 33 مليون ريال، ويعود سبب الانخفاض في المبيعات بشكل رئيسي إلى سحب 2 من منتجات الشركة من الأسواق المحلية وأسواق التصدير لإجراء دراسات التكافؤ الحيوي الجديدة.

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