أمطار غزيرة وبرد وسيول على الباحة حتى الثامنة 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12

متابعات الخليج 365 - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن أمطاراً متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات, الحجرة, العقيق, المخواة, المندق, بلجرشي, بني حسن, غامد الزناد, قلوة, والأجزاء المجاورة لها, والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.



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