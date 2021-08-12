محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وخباش، ويدمة، وحبونا، وثار). وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 09:54 AM مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأرصاد ينبه من أمطار رعدية على نجران تتواصل حتى 8 مساء الأرصاد ينبه من أمطار رعدية على نجران تتواصل حتى 8 مساء نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وخباش، ويدمة، وحبونا، وثار). وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً. الكلمات المفتاحية

، الأرصاد ينبه من أمطار رعدية على نجران تتواصل حتى 8 مساء ،

المصدر : الخليج 365

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