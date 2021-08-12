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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وخباش، ويدمة، وحبونا، وثار).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 09:54 AM
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤيةالأرصاد ينبه من أمطار رعدية على نجران تتواصل حتى 8 مساء
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وخباش، ويدمة، وحبونا، وثار).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.
، الأرصاد ينبه من أمطار رعدية على نجران تتواصل حتى 8 مساء ،
المصدر : الخليج 365
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