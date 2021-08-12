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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، ليل الأربعاء/ الخميس، أنها قررت بدءًا من اليوم الخميس إعادة تفعيل مركز الاتصال الخاص بالإبلاغ عن حالات الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا.
وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في إيجاز، أن وزير الصحة سيدي ولد الزحاف، اتخذ قرارًا خلال اجتماع عقده بالوزارة، يقضي بإعادة تنظيم وتفعيل مركز الاتصال الخاص بالمكالمات الاستعجالية؛ للإبلاغ عن حالات الاشتباه في الإصابة بالفيروس، والذي أُغلق بعد تجاوز الموجة الثانية من جائحة كورونا منذ أشهر وتوقف عن العمل؛ وفق ما نقلته الألمانية.
ويأتي تفعيل المركز بسبب الارتفاع الكبير في الإصابات والوفيات بكورونا في البلاد، على خلفية تفشي سلالة دلتا المتحورة.
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443 09:30 AM
بسبب ارتفاع كبير في الإصابات والوفيات على خلفية تفشي دلتا المتحورةموريتانيا تعيد تفعيل مركز الإبلاغ عن المشتبه في إصابتهم بكورونا
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، ليل الأربعاء/ الخميس، أنها قررت بدءًا من اليوم الخميس إعادة تفعيل مركز الاتصال الخاص بالإبلاغ عن حالات الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا.
وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في إيجاز، أن وزير الصحة سيدي ولد الزحاف، اتخذ قرارًا خلال اجتماع عقده بالوزارة، يقضي بإعادة تنظيم وتفعيل مركز الاتصال الخاص بالمكالمات الاستعجالية؛ للإبلاغ عن حالات الاشتباه في الإصابة بالفيروس، والذي أُغلق بعد تجاوز الموجة الثانية من جائحة كورونا منذ أشهر وتوقف عن العمل؛ وفق ما نقلته الألمانية.
ويأتي تفعيل المركز بسبب الارتفاع الكبير في الإصابات والوفيات بكورونا في البلاد، على خلفية تفشي سلالة دلتا المتحورة.
، موريتانيا تعيد تفعيل مركز الإبلاغ عن المشتبه في إصابتهم بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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