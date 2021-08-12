اليمامة للصناعات الحديدية تحقق أرباحًا فصلية بـ65.056 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة اليمامة للصناعات الحديدية، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من السنة المالية للشركة، موضحةً أنها حققت قفزة في الأرباح بنحو 70 مرة إلى 65.056 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على موقع السوق المالية (تداول)، إن صافي أرباحها الفصلية بلغت 65.059 مليون ريال، مقابل 932 ألف ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ارتفاع الأرباح:

وأرجعت اليمامة للصناعات الحديدية السبب وراء ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات في قطاع الإنشاءات بنسبة 54.81%، وهي نسبة أعلى من نسبة ارتفاع تكلفة مبيعات القطاع التي بلغت 17.43 % والمدعومة بتكلفة الخامات، وذلك على الرغم من انخفاض الكميات المباعة للقطاع بنسبة 33% والتي أدت إلى انخفاض مصروفات البيع والتوزيع بمبلغ 1.44 مليون ريال وبنسبة 15.51 % نتيجة انخفاض مصاريف الشحن.

ولفتت إلى أن الأعباء التمويلية انخفضت بمبلغ 2.15 مليون ريال وبنسبة 40.71% نتيجة انخفاض أرصدة القروض ونسب الفوائد، أما خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 يونيو، نمت أرباح الشركة بـ 560.2% إلى 167.7 مليون ريال.

تراجع الإيرادات:

ويأتي ذلك رغم تراجع الإيرادات خلال تلك الفترة بـ 7% إلى 1.293 مليار ريال.

شارك الخبر