متطوعات في جدة يجهزن أكثر من 2500 عروسة للزفاف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12

متابعات الخليج 365 - جدة

دشنت مجموعة من السعوديات مشروعاً إنسانياً يهدف إلى تجهيز العرائس من الأسر المتعففة في محافظة جدة دون مقابل وتدريبهن وتأهيلهن لسوق العمل.

هدف المشروع:

وأكدت رئيسة قسم لجنة التنمية بأحياء شمال جدة وإحدى العاملات بالمشروع حسناء أحمد في تصريحات إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، أن الهدف من المشروع أن تجد العروس كل ما تحتاجه لليلة الزفاف، لدرجة تجعلها لا تحتاج الذهاب إلى السوق لشراء حاجياتها.

وتابعت أن المشروع انطلق عام 1436 هـ، ومنذ إطلاقه تم تجهيز أكثر من 2500 عروس ما بين مواطنات ومقيمات من خلال 400 متطوعة، موضحةً أن المشروع لا يقتصر فقط على تجهيز العروس بل تجهيز والدتها أيضاً، بحيث تساعدها في الحصول على فستان لتحضر به عرس ابنتها، ويكون بشكل مجاني.

دورات تدريبية:

وقالت حسناء أحمد إن المشروع يخدم العرائس بعد الزواج بتقديم دورات تدريبية وتأهيلية لتنمية مهاراتهن لإيجاد مصدر دخل لهن بعد الزواج، وتعليمهن بعض الحرف كصنع الشوكولاتة وتنسيق الورد وتلميع الإكسسوارات.

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