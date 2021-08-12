الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12

أسمنت المدينة توزع أرباحًا بـ105 ملايين ريال عن النصف الأول

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة أسمنت المدينة عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2021 م، بإجمالي مبلغ 105 ملايين ريال.

140 مليون سهم:

وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول) أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 140 مليون سهم أما حصة السهم من التوزيع فهي 0.75 ريال سعودي ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية %7.5.

تاريخ الاستحقاق:

ولفتت أسمنت المدينة إلى أن يوم الاستحقاق سيكون الخميس الموافق 19/08/2021م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بتداول في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، أما تاريخ التوزيع فسيكون الخميس الموافق 02/09/2021م.

ونوهت الشركة بمساهميها سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بمحافظ التداول لضمان إيداع أرباحهم دون تأخير.

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