الخليجية للتأمين التعاوني تبدأ توزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة الخليجية للتأمين التعاوني (الشركة) عن تاريخ البدء بتوزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة.

الإيداع اليوم:

وأوضحت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول) أنها ستبدأ اليوم توزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، بإجمالي مبلغ 57,599,828 ريالاً.

ولفتت الخليجية العامة للتأمين التعاوني إلى أنها ستقوم بإيداع المبالغ في الحسابات البنكية للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة ومستحقي كسور الأسهم، وأما بالنسبة للأشخاص المستحقين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم البنكية أو لم تكن مكتملة فبإمكانهم مراجعة المركز الرئيسي للشركة أو الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين.



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