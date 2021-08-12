آل مشهور يحتفلون بزواج ابنهم حسين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-12

متابعات الخليج 365 - جازان

احتفل الشاب حسين محمد ناصر حُمدي بزواجه على كريمة يحيى علي مدخلي في جو أسري وبشكل مختصر، وذلك مساء يوم الاثنين الموافق ١٤٤٣/١/١هجري في فندق جاردن فيو بتبوك.

جاء ذلك وسط حضور أسري من أهالي العريس والأقارب، حيث شارك الجميع فرحة العريس حسين حُمدي، وامتزجت الليلة البهيجة برائحة العود والبخور والفل.

وعبر العريس حسين مشهور الحُمدي عن سعادته بإكمال نصف دينه، مقدماً شكره وتقديره لكل من بارك له بالاتصال أو الرسائل في مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن الزواج كان مقتصراً على العائلة والأقارب وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية.

صحيفة “متابعات الخليج 365” تتقدم بأحر وأجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة لأسرة آل المدخلي والعريس حسين مشهور الحُمدي، وتتمنى للعريس حياة سعيدة.



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